DAX 26.325 -0,4%ESt50 6.232 -0,5%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 9,93 -7,7%Nas 24.350 -5,4%Bitcoin 67.814 -5,4%Euro 1,1221 -0,1%Öl 98,7 +4,3%Gold 4.098 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Bundestag repariert Tabaksteuer-Panne

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat den Patzer bei der Tabaksteuer-Erhöhung nachträglich behoben. Mit großer Mehrheit stellte das Parlament am Abend klar, dass die vor drei Wochen beschlossene Anhebung der Steuersätze erst zum Jahreswechsel in Kraft tritt und nicht schon jetzt. Die ebenfalls nötige Zustimmung des Bundesrats wird voraussichtlich übernächste Woche erfolgen.

Werbung

Durch die Steuererhöhung sollen verschiedene Tabakprodukte teurer werden. So steigt etwa der Preis für eine 20er-Packung Zigaretten von derzeit gut 8 Euro bis zum Jahr 2030 in mehreren Schritten auf knapp 12 Euro.

Der erste Erhöhungs-Schritt war eigentlich für den 1. Januar 2027 vorgesehen, doch durch ein Versehen im Gesetzestext trat er bereits in der vorvergangenen Woche in Kraft. Jetzt wird durch eine erneute Gesetzesänderung klargestellt, dass bis zum Jahresende die bisherigen Steuersätze gelten./ax/DP/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.