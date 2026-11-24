BERLIN (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Einigung auf eine Senkung der Stromsteuer startet der Bundestag am Dienstag in die abschließende Haushaltswoche. Die Abgeordneten entscheiden, wie viel Geld die Regierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) im kommenden Jahr wofür ausgeben darf. Am Freitag soll der Etat für 2027 im Parlament beschlossen werden.

Werbung

Vorher debattieren die Abgeordneten vier Tage lang die Pläne für jedes einzelne Ministerium. Am Dienstag spricht zunächst Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), dann geht es um die Einzelpläne des Digital- und des Umweltministeriums, des Gesundheitsministeriums und des Forschungsministeriums.

Am Mittwochvormittag kommt es bei den Beratungen über den Etat des Kanzleramts zur Generaldebatte. Sie wird traditionell von der größten Oppositionsfraktion - derzeit also der AfD - eröffnet, dann antwortet der Bundeskanzler. Hier geht es nicht nur ums Geld, sondern um die gesamte Regierungspolitik./tam/DP/mis