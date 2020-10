Bundestag stimmt für höheren CO2-Preis ab 2021

BERLIN (Dow Jones)--Der höhere CO2-Preis auf Kraft- und Heizstoffe kommt ab 2021. Der Bundestag hat die entsprechende Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) gebilligt, bei der der Vermittlungsausschuss eine Preisanhebung durchgesetzt hatte. Neben den Koalitionsfraktionen stimmten auch die Grünen für den Gesetzesentwurf. AfD, FDP und Linksfraktion votierten dagegen, wie der Parlamentspressedienst mitteilte.

Demnach startet der Betrag pro Tonne CO2 im kommenden Jahr mit 25 Euro statt 10 Euro und steigt bis 2025 schrittweise auf 55 Euro. Umgerechnet bedeutet dies eine Erhöhung von 7 Cent pro Liter Benzin und 8 Cent pro Liter Diesel. Ab 2026 soll ein Preiskorridor von mindestens 55 und höchstens 65 Euro pro Tonne CO2 gelten.

Bundestag mahnt Eile bei Carbon-Leakage-Schutz an

Im BEHG kündigt die Bundesregierung auch eine Regelung an, um Unternehmen vor internationalen Wettbewerbsnachteilen zu schützen. Demnach kann sie bereits mit Rückwirkung zum 1. Januar 2021 gegen das sogenannte Carbon Leakage vorgehen, ein Jahr früher als ursprünglich geplant. In einer ebenfalls verabschiedeten Entschließung verlangt der Bundestag hier besondere Eile. Eine schnelle Vorlage sei hier notwendig, damit unter anderem Doppelbelastungen für Anlagen im europäischen Emissionshandel vermieden werden, erklärte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

Auch müssten nun dringend Umsetzungsverordnungen folgen, erklärte BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae. In der Brennstoffemissionshandelsverordnung brauche es unter anderem eine Klarstellung, dass Emissionszertifikate nicht als Finanzinstrument oder Derivate eingestuft werden dürften. "Eine solche Einstufung hätte umfangreiche Berichtspflichten für die Teilnehmer zur Folge, die insbesondere kleine und mittlere Unternehmen unverhältnismäßig belasten würden", so Andreae.

BDEW pocht auf mehr Wirtschaftlichkeit

"Leider fehlt derzeit auch noch ein Hinweis, dass der CO2-Preis einen staatlich induzierten Preisbestandteil darstellt, der am Ende des Tages zu einer Erhöhung der Marktpreise führen wird." Auch müssten die Wirtschaftlichkeit von Heizkraftwerken und die Abfallverbrennung in den Mittelpunkt gestellt werden. "Wir begrüßen daher, dass der Bundestag diese Aspekte der Bundesregierung ins Aufgabenheft geschrieben hat", so die BDEW-Hauptgeschäftsführerin.

