Bundestag stimmt Infektionsschutzgesetz nach hitziger Debatte zu

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestag hat am Mittwoch nach hitziger Debatte einer Neufassung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Mit der Novelle sollen die Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf eine rechtlich sicherere Grundlage gestellt werden.

Kritiker werfen der Bundesregierung vor, in einem Schnelldurchlauf einen massiven Eingriff in die Grundrechte vorzunehmen, bei dem das Parlament nicht ausreichend eingebunden wird. Auch wurde in Berlin am Mittwoch gegen die Corona-Politik der Bundesregierung demonstriert. Die Polizei ging gegen die Demonstranten wegen anhaltend fehlender Gesichtsmasken und mangelndem Abstand mit Wasserwerfer vor. Der Bundesrat soll dem Gesetz nun am Nachmittag in einer Sondersitzung zustimmen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte vor der Abstimmung im Bundestag, Deutschland habe bei der Zahl der Neuinfektionen "Tritt gefasst", denn das exponentielle Wachstum sei gestoppt. Aber man sei noch nicht über den Berg. Das Virus entwickle sich dynamisch und man müsse daher auch so reagieren.

"Diese Pandemie ist ein Jahrhundertereignis, ein Naturereignis, eine Naturkatastrophe, eine Zumutung", so Spahn. Die Novelle soll der Regierung daher die Befugnisse geben, mit diesem Virus noch besser umzugehen. "Wir als Bundesregierung und die Landesregierungen, wir brauchen in dieser Pandemie die Befugnisse und Instrumente, zu handeln und zu entscheiden zum Schutz und zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger", sagte Spahn. Eine Impfpflicht werde es aber nicht geben.

Der Gesetzesnovelle stimmten 415 der 659 abgegebenen Stimmen zu, 236 waren dagegen und 8 enthielten sich. Vor der namentlichen Abstimmung hatten Linken, FDP und AfD ihre Ablehnung zum Gesetz bekundet.

Novelle soll Corona-Maßnahmen rechtssicherer machen

Seit dem Ausbruch des Virus hat die Regierung lediglich Verordnungen für ihre Maßnahmen im Kampf gegen eine vom Parlament zuvor festgestellte epidemische Lage von nationaler Tragweite erlassen. Nun sollen diese gesetzlich verankert werden.

Auch wird vorgeschrieben, dass bei wesentlichen Einschränkungen eine Begründungspflicht und Befristung notwendig ist. Zu diesen Beschränkungen zählen etwa das Abstandsgebot, die Maskenpflicht, Kontaktverbote und auch die Schließungen von Geschäften und Restaurants sowie das Verbot von Veranstaltungen.

Die Gesetzesnovelle umfasst außerdem eine Ausweitung der Entschädigungsregelungen für den Verdienstausfall von Eltern, wenn diese wegen Corona-Maßnahmen ihre Kinder selbst betreuen müssen und nicht in die Schule oder Kindergärten schicken können.

Schlagabtausch in der Debatte

Kritiker von FDP, Linken und AfD werfen der Bundesregierung allerdings vor, in einem Schnelldurchlauf einen massiven Eingriff in die Grundrechte vorzunehmen, bei dem das Parlament nicht ausreichend eingebunden werde.

FDP-Chef Christian Lindner kritisierte die Gesetzesnovelle, da diese der Regierung mit dem Gesetz ein "Freifahrtschein" ausgestellt werde. Der Handlungsspielraum für die Regierung sei zu groß, denn das Gesetz regle nicht genau, was die Regierung in einer konkreten Lage genau tun soll oder darf. Denn sobald eine pandemische Notlage ausgerufen werde, dürfe die Regierung im Grunde jede Freiheitseinschränkung beschließen.

Die AfD beschwor einen Vergleich zum Ermächtigungsgesetz von 1933 herauf, bei dem sich der Reichstag selbst entmachtete und Adolf Hitler die Macht übertrug.

"Die heutige Gesetzesvorlage ist eine Ermächtigung der Regierung, wie es das seit geschichtlichen Zeiten nicht gab", erklärte der AfD-Abgeordnete Bernd Baumann. Sein Parteikollege Alexander Gauland sprach von einer "Gesundheitsdiktatur" und fragte in Richtung Regierungsbank, ob man sich denn in einer Pest befände.

Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer verteidigte das Gesetzesvorhaben gegen Kritik aus der Opposition. "Wir beschließen es heute, weil die Befugnisse der Exekutive, der Regierungen konkret definiert werden. Sie werden enger und nicht weiter gefasst", sagte der CDU-Politiker im Bundestag. "Dieses Gesetz ist nicht nur ein Bevölkerungsschutzgesetz, diese Gesetzt ist vor allen Dingen ein Parlamentsstärkungsgesetz." Es gehe darum. dass Deutschland diese Pandemie besiegt und dass man das gemeinsam, demokratisch legitimiert tut.

