Bundestag stimmt Planung für schnelleren Netzausbau zu

BERLIN (Dow Jones)--Der Ausbau der Stromnetze soll deutlich schneller vorangehen. Der Bundestag hat dazu am späten Donnerstagabend der Novelle des Bundesbedarfsplangesetzes zugestimmt, mit dem vorranginge Projekte benannt werden, um den Strom von Norddeutschland in die Verbrauchszentren des Südens zu transportieren. Grundlage ist der Netzentwicklungsplan bis zum Jahr 2030. Die Bundesregierung will den Anteil der erneuerbaren Energien am Strommix bis dahin auf 65 Prozent steigern.

Ziel sei auch, Planungs- und Genehmigungsverfahren zu straffen, erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Freitag. "Der Netzausbau ist ein Schlüsselelement für eine erfolgreiche Energiewende." Für die Umsetzung der Vorhaben wird mit 17,3 Milliarden Euro gerechnet.

Die Novelle enthält auch eine neue Regelung für Speicher, die nötig sind, um die bestehenden Netze besser zu entlasten. Damit werden Vorgaben aus der europäischen Strombinnenmarkt-Richtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Dem Paket muss noch der Bundesrat zustimmen, in Kraft treten soll es noch im Frühjahr.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2021 03:49 ET (08:49 GMT)