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Bundestag stimmt über Tests und frühe Förderung für Kinder ab

BERLIN (dpa-AFX) - Vierjährige sollen künftig überall in Deutschland auf ihre Sprachfähigkeiten getestet und im Falle von Defiziten gezielt gefördert werden. Das sieht das sogenannte Startchancen- und Qualitätsentwicklungsgesetz der Bundesregierung vor, über das an diesem Donnerstag im Bundestag in namentlicher Abstimmung entschieden wird. Auch mathematische und andere Fähigkeiten sollen erhoben werden, um im Bedarfsfall gezielt zu fördern, bevor Kinder in die Schule kommen.

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Im Fokus stehen hierbei hauptsächlich Kita-Kinder. Aber auch bei Kindern, die nicht in Einrichtungen betreut werden, solle eine Feststellung des Sprach- und Entwicklungsstands und eine anschließende Förderung erfolgen, heißt es im Gesetzentwurf der Regierung.

Final beraten wird außerdem über einen Gesetzentwurf zur Cybersicherheit. Dabei geht es um neue Befugnisse für die Sicherheitsbehörden des Bundes zur Abwehr von Cyberangriffen. Abstimmen soll der Bundestag auch über einen Gesetzentwurf von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), mit dem der Zoll für den Kampf gegen Finanzkriminalität und Geldwäsche neu aufgestellt und gestärkt werden soll./jr/DP/jha

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