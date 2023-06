Bundestag unterstützt Nordmazedoniens Weg in die EU

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat sich für einen EU-Beitritt von Nordmazedonien stark gemacht. Deutschland stehe fest zur europäischen Perspektive des Balkanlandes und unterstütze es auf seinem Weg in die Europäische Union, heißt es in einem gemeinsamen Antrag von SPD, Grünen und FDP, den das Parlament am Donnerstagabend mit der Mehrheit der Ampel-Koalition gebilligt hat. Die frühere jugoslawische Teilrepublik mit ihren rund 1,8 Millionen Einwohnern ist seit 2005 ein Beitrittskandidat der EU. Voraussetzung für den Start von Beitrittsverhandlungen ist allerdings eine Verfassungsänderung, mit der die bulgarische Minderheit im Land anerkannt wird./ax/DP/men