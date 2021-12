Bundestag wählt Göring-Eckardt zur Bundestagsvizepräsidentin

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die bisherige Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt ist neue Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Der Bundestag wählte sie bei seiner Plenartagung in Berlin im ersten Wahlgang in das Amt. Wie Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) bekanntgab, erhielt Göring-Eckardt 501 von 736 möglichen Stimmen. Sie ist in dem Amt Nachfolgerin von Claudia Roth (Grüne), die nun Kulturstaatsministerin in der Regierung des neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) ist. Göring-Eckardt war bereits von 2005 bis 2013 Bundestagsvizepräsidentin. Keine Mehrheit für ein Amt als Bundestagsvizepräsident erreichte im Plenum hingegen auch im zweiten Wahlgang der AfD-Abgeordnete Michael Kaufmann.

