Bundestag will Energie-Preisbremsen beschließen

Heute im Fokus

Fed signalisiert mehr Zinsanhebungen: Dow letztlich schwächer -- DAX schließt tiefer -- TUI will Corona-Hilfen vollständig zurückzahlen -- Tesla, Apple,Mercedes-Benz, HENSOLDT im Fokus

Munich Re strebt Milliardengewinn für 2023 an. Continental beruft neuen Vorstand für Integrität und Recht. METRO will 2023 in die Gewinnzone zurückkehren. Lufthansa-Chef Spohr betont Übernahmeinteresse an Ita Airways. Halbleiterindustrie beflügelt Geschäfte von Zeiss.