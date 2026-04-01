DAX23.807 -1,1%Est505.896 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 -0,7%Nas22.822 +0,8%Bitcoin61.676 +0,4%Euro1,1686 -0,1%Öl96,75 +0,4%Gold4.755 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 Allianz 840400 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa: Tarifkonflikt geht weiter - Flugbegleiterinnen streiken
Top News
Vor Verhandlungen für Kriegs-Ende im Iran: Ölpreise zeigen sich kaum verändert Vor Verhandlungen für Kriegs-Ende im Iran: Ölpreise zeigen sich kaum verändert
Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten - Inflation in Deutschland steigt Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten - Inflation in Deutschland steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bundestags-AfD in Klausur in Cottbus

10.04.26 06:27 Uhr

COTTBUS (dpa-AFX) - Die AfD-Bundestagsfraktion berät an diesem Wochenende in Cottbus bei einer Klausurtagung über ihre Strategie für die kommenden Monate. Bei dem Treffen mit den Partei- und Fraktionschefs Alice Weidel und Tino Chrupalla, das am Freitagabend beginnt, sollen Positionspapiere zu den Themen Rente und Soziales sowie Wirtschaft und Energie verabschiedet werden. Interne Streitthemen wie die Wehrpflicht oder die Außenpolitik stehen nicht auf der Tagesordnung.

Die wochenlang diskutierten Vorwürfe über die Beschäftigung von Verwandten in Abgeordnetenbüros von Parteikollegen stehen auch nicht offiziell auf dem Programm. Das Thema dürfte zwar beim Tagesordnungspunkt "Verhaltens- und Kommunikationsgrundsätze" zur Sprache kommen, ohne dass dazu jedoch große Beschlüsse zu erwarten sind, wie vorab aus Fraktionskreisen verlautete.

Zum Abschluss des Treffens am Sonntag wollen Weidel und Chrupalla die Ergebnisse bei einer Pressekonferenz vorstellen. Proteste von AfD-Gegnern sind in Cottbus nach Angaben der Polizei bisher nicht angemeldet./jr/DP/zb