DAX25.176 +0,8%Est506.173 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +6,6%Nas23.130 +1,2%Bitcoin58.237 +7,1%Euro1,1808 +0,3%Öl70,98 -0,3%Gold5.207 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Bayer BAY001 Microsoft 870747 Infineon 623100 Nordex A0D655 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Plus -- NVIDIA präsentiert nachbörslich Bilanz -- Apple, PayPal, Circle, Fresenius, Nordex, E.ON, Rheinmetall, DroneShield, Siemens Energy im Fokus
Top News
Oracle: Bis 2030 könnte sich das EPS verdoppeln oder sogar verdreifachen – einstelliges KGV. Was für die Aktie spricht! Oracle: Bis 2030 könnte sich das EPS verdoppeln oder sogar verdreifachen – einstelliges KGV. Was für die Aktie spricht!
Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: PUMA SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bundestags-Beschluss zur Unterstützung der Ukraine

25.02.26 18:28 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Zum vierten Jahrestag der russischen Invasion hat der Bundestag die deutsche Unterstützung für die Ukraine bekräftigt. Über ihre Landesgrenzen hinaus verteidige sie Freiheit, Demokratie und die regelbasierte Weltordnung, heißt es in einem Antrag von CDU/CSU und SPD, der am Abend mit Koalitionsmehrheit beschlossen wurde. "Ein Hinnehmen von Landraub und Gewalt in Europa wäre eine Blaupause für weitere Staaten weltweit, die eine revisionistische oder territoriale Expansionspolitik verfolgen."

Wer­bung

"Wir müssen zu einem Frieden kommen, der dauerhaft und gerecht ist", erklärte Außenminister Johann Wadephul (CDU). Einen solchen Frieden werde die Ukraine aber nur aus einer Position der Stärke erreichen können. Vor diesem Hintergrund machte sich der Bundestag dafür stark, die Ukraine mit ausreichend Waffen, Munition und Ausrüstung zu versorgen. Außerdem sollen die EU-Sanktionen gegen Russland verschärft werden, um Moskaus Einnahmen - insbesondere aus dem Ölgeschäft - zu reduzieren.

Die Opposition stimmte geschlossen gegen den schwarz-roten Antrag. AfD und Linke warfen der Koalition vor, zu stark auf die militärische Karte zu setzen. Die Grünen kritisierten das Papier als nicht weitgehend genug./ax/DP/he