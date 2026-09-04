DAX 26.013 +0,0%ESt50 6.373 -0,2%MSCI World 5.001 +1,2%Top 10 Crypto 10,50 +1,2%Nas 26.584 +1,4%Bitcoin 69.731 -0,2%Euro 1,1622 -0,0%Öl 95,2 -0,3%Gold 4.477 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Bundestags-Grüne unterstützen Wahlkampf in Sachsen-Anhalt

BERLIN (dpa-AFX) - Zwei Tage vor der mit Spannung erwarteten Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat die Bundestagsfraktion der Grünen einen engagierten Wahlkampf-Endspurt angemahnt. Alle Demokratinnen und Demokraten müssten dort bis zum Wahltag "um jede Stimme kämpfen", betonte Fraktionschefin Britta Haßelmann zum Auftakt einer Klausurtagung ihrer Abgeordneten in Berlin.

Werbung

Als "fahrlässig" bezeichnete sie Spekulationen über einen Regierungsauftrag für die AfD, die in den Umfragen deutlich vorn liegt. Einen Regierungsauftrag habe nur jemand, der eine Mehrheit bilden könne, erklärte Haßelmann. "Und diese Partei, diese rechtsextreme Partei wird keine Mehrheit im Landtag von Sachsen-Anhalt kriegen."

Zuvor hatte Unionsfraktionsvize Sepp Müller (CDU) gesagt, bei einem Wahlsieg der AfD sehe er bei der Partei den Auftrag zur Regierungsbildung. "Sollten die Umfrageergebnisse Wahlergebnisse werden, dann hat Ulrich Siegmund mit der AfD einen Regierungsbildungsauftrag", erklärte der Bundestagsabgeordnete im "Politico"-Podcast "Berlin Playbook".

Wegen des Wahlkampfs in Sachsen-Anhalt haben die Grünen sogar ihre Fraktionsklausur verkürzt. Mehr als 30 Bundestagsabgeordnete der Partei werden den Angaben zufolge nach Sachsen-Anhalt fahren, um die dortigen Grünen zu unterstützen - darunter auch Haßelmann und ihre Co-Vorsitzende Katharina Dröge./ax/hrz/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.