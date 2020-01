Bundestagsvize Roth fordert mehr Geld für Zivilgesellschaft

BERLIN (Dow Jones)--Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Claudia Roth (Grüne), hat sich anlässlich des Holocaust-Gedenktages für eine deutlich bessere Finanzierung zivilgesellschaftlicher Initiativen ausgesprochen. "Es braucht endlich, endlich das Demokratieförderungsgesetz", sagte Roth im ZDF-Morgenmagazin. "Wir haben eine so starke Zivilgesellschaft in unserem Land und die muss verlässlich arbeiten können."

Die Folgen der millionenfachen Ermordung im Vernichtungslager Ausschwitz sollten nach Ansicht der Grünen-Politikerin Grund sein, "dass wir eintreten für unsere Demokratie". Der Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus müsse viel stärker in den Blick genommen werden. Das heiße, auch Sicherheitsbehörden besser aufzustellen, damit etwa Juden, Muslime und Geflüchtete effizienter geschützt werden könnten.

Roth begrüßte den Vorschlag von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD), während der EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr auch die europäische Dimension einer lebendigen Erinnerungskultur in den Mittelpunkt zu stellen. Am 27. Januar 1945 hatte die sowjetische Armee die Häftlinge des Konzentrationslager Auschwitz befreit. Rund 200 Überlebende und zahlreiche hochrangige Staatsgäste erinnern am heutigen Tag daran.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 27, 2020 02:37 ET (07:37 GMT)