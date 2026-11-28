KÖLN (dpa-AFX) - Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) will den Rhein angesichts des voranschreitenden Klimawandels umbauen. "Um den Güterverkehr langfristig zu sichern, müssen wir auch Anpassungen am Fluss vornehmen", sagte er dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Statt den Fluss großflächig zu vertiefen, will er ihm mehr Platz geben. "Mir geht es vor allem darum, Zuflüsse und Altarme zu renaturieren, dem Fluss mehr Raum zu geben und die Auen als Wasserspeicher zu nutzen", so der Minister. Eine Rhein-Vertiefung komme nur "an wenigen Stellen" infrage.

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Hochwasserschutz und Wasserspeicherung zu verbinden, sei "eine große Landschaftsaufgabe von Bund und Ländern". Er betonte, wie wichtig eine funktionierende Schifffahrt auf dem Rhein ist, da über den Fluss die Hauptachse der deutschen Industrie bedient werde.

Für die Finanzierung sieht der Minister die Politik in der Pflicht. "Das Geld muss kommen, Nichtstun wird viel teurer." Ein einziger Hitzetag über 35 Grad koste die Volkswirtschaft fast eine Milliarde Euro. Die Länder sollten einen wesentlichen Teil ihrer 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen in die Wasserinfrastruktur stecken.

Zudem sieht Schneider in steigenden Pegelständen kein Grund zur Entwarnung. "Es hat einfach geregnet, daher steigt der Pegel am Rhein derzeit. Beim Grundwasser sehe ich noch keine Entspannung." Auch die Bürger sieht Schneider in der Pflicht. Es gelte das gleiche wie für Industrie und Landwirtschaft: Je sorgsamer mit Wasser umgegangen werde, desto besser. "Wasser darf nicht zum Knappheitsgut werden."/mjm/DP/mis