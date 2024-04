Bundesverwaltungsgericht verhandelt über geplanten A20-Elbtunnel

Heute im Fokus

Meta macht Betriebssystem von VR-Brillen für Microsoft, Lenovo und Co. zugänglich. Bayer-CEO sieht bei Sanierung "keine schnelle Lösung". Apple könnte sich Übertragungsrechte für Club-WM 2025 sichern. Umfrage: Ökonomen erwarten weniger EZB-Zinssenkungen. ASML will Technologiepark in den Niederlanden erweitern. Eckert & Ziegler erhöht Gewinn.