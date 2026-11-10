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Bundeswehr als Marke: Onlineshop geht an den Start

BERLIN (dpa-AFX) - Badeente mit Sturmgewehr: Produkte im Design der Bundeswehr sollen die deutschen Streitkräfte "sichtbarer und nahbarer werden lassen". Dazu startet am Donnerstag ein offizieller Bundeswehr-Onlineshop den Verkauf von Kleidung, Werkzeug und Alltagsgegenständen mit der Aufschrift Bundeswehr und dem Eisernen Kreuz, wie das Verteidigungsministerium mitteilte.

Werbung

"Für uns bietet er zusätzlich die Möglichkeit, unsere Marke auch dort hinzutragen, wo klassische Werbung nicht hinkommt", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) über den Onlineshop. Die Bundeswehr sei wieder stärker in der Gesellschaft verankert. "Für alle, die sich mit der Truppe und ihrem Auftrag verbunden fühlen, gibt es eine neue Möglichkeit, dies zu zeigen."

Die Bundeswehr hat den Verkaufsbetrieb an einen Lizenznehmer vergeben, der im Auftrag und in Abstimmung mit der sogenannten Arbeitgebermarke Bundeswehr handelt. Sie folgt damit dem Beispiel des Bundesnachrichtendienstes mit seinem BNDShop ("BND-Produkte, die das Sammlerherz höher schlagen lassen").

Das Verteidigungsministerium weist darauf hin, dass die Produkte Merchandise seien, also Fan- oder Marketingartikel. Sie seien nicht zum Tragen an oder mit der Uniform vorgesehen./cn/DP/zb

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