Bundeswehr bestellt bei Rheinmetall 23 Bergepanzer "Büffel"
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DOW JONES--Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Auftrag zur Nachbeschaffung von 23 Bergepanzern 3 ("Büffel") erhalten. Wie der DAX-Konzern mitteilte, liegt das Auftragsvolumen im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Auslieferung ist von Dezember 2027 bis Juni 2029 geplant. Die Bergepanzer gleichen den Bestand aus, nachdem in der Vergangenheit Bergepanzer 2 an die Ukraine abgegeben worden sind.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/sha
(END) Dow Jones Newswires
June 23, 2026 03:16 ET (07:16 GMT)
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