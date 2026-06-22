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Bundeswehr bestellt bei Rheinmetall 23 Bergepanzer "Büffel"

23.06.26 09:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.210,00 EUR 29,80 EUR 2,53%
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DOW JONES--Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Auftrag zur Nachbeschaffung von 23 Bergepanzern 3 ("Büffel") erhalten. Wie der DAX-Konzern mitteilte, liegt das Auftragsvolumen im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Auslieferung ist von Dezember 2027 bis Juni 2029 geplant. Die Bergepanzer gleichen den Bestand aus, nachdem in der Vergangenheit Bergepanzer 2 an die Ukraine abgegeben worden sind.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2026 03:16 ET (07:16 GMT)

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