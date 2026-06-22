Bundeswehr bestellt bei Rheinmetall 23 Bergepanzer "Büffel"

DOW JONES--Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Auftrag zur Nachbeschaffung von 23 Bergepanzern 3 ("Büffel") erhalten. Wie der DAX-Konzern mitteilte, liegt das Auftragsvolumen im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Auslieferung ist von Dezember 2027 bis Juni 2029 geplant. Die Bergepanzer gleichen den Bestand aus, nachdem in der Vergangenheit Bergepanzer 2 an die Ukraine abgegeben worden sind.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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