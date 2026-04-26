Bundeswehr ruft bei Rheinmetall weitere Soldatensysteme ab

DOW JONES--Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen weiteren Milliardenauftrag für sogenannte Soldatensysteme zur digitalen Vernetzung der Bodentruppen erhalten. Aus einem im Februar 2025 geschlossenen Rahmenvertrag wurden weitere Soldatensysteme "Infanterist der Zukunft - Erweitertes System" (IdZ-ES) abgerufen, wie der Konzern mitteilte. Der Auftrag im Wert von 1,04 Milliarden Euro sieht die Modernisierung von bestehenden Systemen sowie die Lieferung von weiteren 237 Zugsystemen vor. Die Systeme sollen zwischen November 2027 und Dezember 2029 ausgeliefert werden.

Wer­bung Wer­bung

Ein Zugsystem dient zur Ausstattung einer militärische Teileinheit und umfasst überwiegend 35 einzelne Soldatensysteme und eine Zugausstattung an Peripheriekomponenten, bestehend aus einer erweiterten IT-Ausstattung, Optiken, Optroniken sowie der Bekleidungs-, Schutz- und Trageausstattung.

Der Bundestag habe vor wenigen Tagen 1,3 Milliarden Euro für das Projekt bewilligt, so dass weitere Abrufe erwartet werden.

Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) hatte im Februar 2025 einen Rahmenvertrag über die Nachbeschaffung von IdZ-ES-Systemen mit einem maximalen Volumen von brutto 3,1 Milliarden Euro geschlossen. Dieser hat eine Laufzeit bis Ende 2030 und umfasste bereits eine Festbeauftragung zur Modernisierung von 68 Systemen in Nutzung sowie die Neubeschaffung von 24 Zugsystemen im Wert von rund 417 Millionen Euro brutto.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2026 04:59 ET (08:59 GMT)