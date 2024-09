Bundesweiter Warntag: Am Donnerstag wird es laut

BERLIN (dpa-AFX) - Handys klingeln schrill, Sirenen heulen auf: Beim bundesweiten Warntag wird am Donnerstag um etwa 11.00 Uhr wieder ein Probealarm über verschiedene Kanäle ausgelöst. So werden in zahlreichen Städten und Gemeinden die Sirenen auf den Dächern heulen und die Informationen über Radio, Fernsehen und Informationstafeln verbreitet werden. Bürgerinnen und Bürger sollen zudem unter anderem über das Cell Broadcast System auf ihren Mobiltelefonen eine Warn-Botschaft erhalten. Ausgelöst wird die Warnung vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn.

Vielerorts sind in den vergangenen Jahren alte Sirenen ertüchtigt beziehungsweise neue moderne Sirenen installiert worden. Ein bundesweiter Überblick, wo Sirenen vorhanden sind und wo es regional Lücken gibt, fehlt allerdings./abc/DP/jha