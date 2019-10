Bundeswirtschaftsministerium - Erwarten keine ausgeprägte Rezession

Berlin (Reuters) - Trotz der anhaltenden Flaute erwartet die Bundesregierung keine Konjunkturkrise in Deutschland.

Die jüngsten Daten signalisierten zwar noch keine Trendwende, erklärte das Wirtschaftsministerium am Montag. "Ein stärkerer Abschwung oder gar eine ausgeprägte Rezession sind gegenwärtig aber nicht zu erwarten." Vor allem die globale Konjunktur belaste die deutsche Wirtschaft. "Ihre wirtschaftliche Aktivität verharrt gegenwärtig in etwa auf dem erreichten Niveau." Die Schwäche der Industrie werde weitgehend durch Wachstum bei den Dienstleistern und am Bau wettgemacht. Die Bundesregierung legt am Donnerstag ihre neue Konjunkturprognose vor.