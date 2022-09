Bundeswirtschaftsministerium kündigt Pressekonferenz zu Uniper mit Habeck an

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gibt am Mittwochmorgen um 08.30 Uhr ein Pressestatement zum Thema Uniper ab. Das geht aus einer Einladung hervor, die Habecks Ministerium am Morgen verschickte. Gegenstand dürfte eine Verstaatlichung des Energiekonzerns sein. Dieser hatte selbst bereits am Vortag erklärt, er befindet sich in abschließenden Gesprächen mit dem Bund und Fortum über eine Änderung des Stabilisierungspakets vom 22. Juli 2022.

Diese sieht unter anderem eine Kapitalerhöhung in Höhe von 8 Milliarden Euro unter Bezugsrechtsausschluss vor, die ausschließlich durch den Bund gezeichnet werden soll. Darüber hinaus soll der Bund die derzeit von Fortum gehaltenen Uniper-Aktien erwerben. Im Ergebnis sei vorgesehen, dass der Bund damit eine signifikante Mehrheitsbeteiligung an Uniper erhält.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 21, 2022 01:36 ET (05:36 GMT)