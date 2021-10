Bundeswirtschaftsministerium: Steigende Inflation beruht auf Sondereffekten

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung bleibt auch angesichts der jüngsten Steigerung der Inflationsrate auf 4,5 Prozent bei ihrer Einschätzung, dass es sich um eine vorübergehende Erhöhung aufgrund von Sonderfaktoren handelt. "Wir bleiben bei dem, was wir in der Herbstprojektion vorgestellt haben", sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums bei einer Pressekonferenz in Berlin. Ministeriumssprecherin Nina Marie Güttler betonte, "dass es sich bei der jetzt steigenden Inflation auf aktuell 4,5 Prozent um Sondereffekte handelt". Dieser vorübergehende Effekt werde sich dann zu Beginn des Jahres 2022 wieder abflachen.

Das Ministerium beobachte die Entwicklung aber genau. Die Kerninflation sei im Oktober allerdings bei 2,9 Prozent verblieben, hob sie hervor. Aktuelle Maßnahmen zur Abfederung der Entwicklung seien nicht geplant, machte die Sprecherin auf eine Nachfrage klar. "Ich denke, das geht aus meinen Ausführungen hervor, weil nach unserer Einschätzung die Lage sich eben zu Beginn 2022 und im gesamten Jahr 2022 und 2023 wieder abschwächen wird", sagte Güttler.

