Burkhalter Gruppe akquiriert Progressio Holding GmbH und anplaq ag, Tamins (GR)

Die Burkhalter Gruppe erwirbt die Progressio Holding GmbH, Tamins (GR), mit ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft, der anplaq ag, Tamins (GR). Der Kaufvertrag wurde heute unterzeichnet und vollzogen. Mit der Transaktion erweitert die Burkhalter Gruppe ihr Marktgebiet gezielt und erschliesst einen ergänzenden Geschäftsbereich in der Energie- und Wasserinfrastruktur.

Die anplaqag ist spezialisiert auf Anlagen-, Apparate- und Rohrleitungsbau in der Energie- und Wasserinfrastruktur. Das Unternehmen plant, fertigt und montiert Rohrleitungs- und Anlagensysteme aus Stahl und Edelstahl, insbesondere für Energie-, Fernwärme- sowie Trink- und Abwasserprojekte. Rund 30 Mitarbeitende erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund CHF8.5 Mio.

Der Verkauf erfolgt vor dem Hintergrund, die Leistungen der anplaqag innerhalb einer grösseren Gruppe gezielt weiterzuentwickeln und künftig noch breiter am Markt zu positionieren. Alle Mitarbeitenden der anplaqag werden übernommen, der Firmenname bleibt unverändert. Der Kaufpreis wird teils in bar und teils in kotierten Namenaktien der Burkhalter HoldingAG beglichen.

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Kapitalmassnahme und Lock-up

Zur Abgeltung des Aktienanteils des Kaufpreises werden ca. 38’000 neue Namenaktien der Burkhalter HoldingAG aus dem bestehenden Kapitalband unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben.

Der erste Handelstag der neu geschaffenen Namenaktien ist am 24. Juni 2026 vorgesehen. Die Verkäuferschaft der Progressio Holding GmbH (Muttergesellschaft der anplaq ag) hat sich verpflichtet, zwei Drittel der aus dem Verkauf erhaltenen Burkhalter Namenaktien während zwei Jahren nicht zu veräussern (Lock-up-Vereinbarung). Die Namenaktien unterliegen damit einer Verfügungssperre.

Die gezielte Akquisition weiterer Gebäudetechnikunternehmen bleibt ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie der Burkhalter Gruppe.

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