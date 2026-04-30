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Burkhalter Gruppe akquiriert Progressio Holding GmbH und anplaq ag, Tamins (GR)

01.05.26 17:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Burkhalter Holding AG
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Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme
Burkhalter Gruppe akquiriert Progressio Holding GmbH und anplaq ag, Tamins (GR)

01.05.2026 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Burkhalter Gruppe erwirbt die Progressio Holding GmbH, Tamins (GR), mit ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft, der anplaq ag, Tamins (GR). Der Kaufvertrag wurde heute unterzeichnet und vollzogen. Mit der Transaktion erweitert die Burkhalter Gruppe ihr Marktgebiet gezielt und erschliesst einen ergänzenden Geschäftsbereich in der Energie- und Wasserinfrastruktur.

Die anplaqag ist spezialisiert auf Anlagen-, Apparate- und Rohrleitungsbau in der Energie- und Wasserinfrastruktur. Das Unternehmen plant, fertigt und montiert Rohrleitungs- und Anlagensysteme aus Stahl und Edelstahl, insbesondere für Energie-, Fernwärme- sowie Trink- und Abwasserprojekte. Rund 30 Mitarbeitende erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund CHF8.5 Mio.

Der Verkauf erfolgt vor dem Hintergrund, die Leistungen der anplaqag innerhalb einer grösseren Gruppe gezielt weiterzuentwickeln und künftig noch breiter am Markt zu positionieren. Alle Mitarbeitenden der anplaqag werden übernommen, der Firmenname bleibt unverändert. Der Kaufpreis wird teils in bar und teils in kotierten Namenaktien der Burkhalter HoldingAG beglichen.

Kapitalmassnahme und Lock-up
Zur Abgeltung des Aktienanteils des Kaufpreises werden ca. 38’000 neue Namenaktien der Burkhalter HoldingAG aus dem bestehenden Kapitalband unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben.

Der erste Handelstag der neu geschaffenen Namenaktien ist am 24. Juni 2026 vorgesehen. Die Verkäuferschaft der Progressio Holding GmbH (Muttergesellschaft der anplaq ag) hat sich verpflichtet, zwei Drittel der aus dem Verkauf erhaltenen Burkhalter Namenaktien während zwei Jahren nicht zu veräussern (Lock-up-Vereinbarung). Die Namenaktien unterliegen damit einer Verfügungssperre.

Die gezielte Akquisition weiterer Gebäudetechnikunternehmen bleibt ein zentraler Bestandteil der Wachstumsstrategie der Burkhalter Gruppe.

Medienmitteilung als PDF hier herunterladen

Kontakt:
Burkhalter Holding AG
Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Nachhaltigkeit und Investor Relations Gruppe
+41 44 537 64 32
e.dorigatti@burkhalter.ch www.burkhalter.ch


Ende der Adhoc-Mitteilung
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Burkhalter Holding AG
Hohlstrasse 475
8048 Zürich
Schweiz
Internet: www.burkhalter.ch
ISIN: CH0212255803
Valorennummer: 21225580
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2319928

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2319928  01.05.2026 CET/CEST

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