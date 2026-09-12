Burning Rock Biotech hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Burning Rock Biotech präsentierte in der am 10.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,120 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,60 Prozent auf 19,8 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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