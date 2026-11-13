Burnpur Cement: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Burnpur Cement lud am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 12,95 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -11,260 INR erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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