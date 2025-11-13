Burnpur Cement gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Burnpur Cement ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Burnpur Cement die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 11,26 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,650 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net