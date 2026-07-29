Starker Ausblick begeistert Anleger: Chipotle-Aktie nimmt Fahrt auf

Burrito-Konzern

30.07.26 12:00 Uhr

Chipotle hat im zweiten Quartal 2026 die Erwartungen der Analysten übertroffen und den Ausblick für vergleichbare Restaurantumsätze angehoben.

• Die operative Marge sinkt aufgrund höherer Rohstoff- und Personalkosten, während der digitale Umsatzanteil steigt und Aktien im Wert von 630,7 Mio. USD zurückgekauft wurden; Analysten sehen weiteres Potenzial für die Aktie.

• Das Unternehmen hebt die Prognose für das Umsatzwachstum bei vergleichbaren Restaurants für 2026 auf einen niedrigen einstelligen Prozentsatz an, getrieben durch positive Transaktions- und Bon-Umsätze.

• Chipotle übertrifft im zweiten Quartal 2026 Umsatz- und Gewinnerwartungen, mit einem Umsatzanstieg von 9,3 % auf 3,35 Mrd. USD und einer stabilen, aber über den Erwartungen liegenden Gewinnmarge.

Chipotle übertrifft im zweiten Quartal 2026 Umsatz- und Gewinnerwartungen

Konzern hebt die Jahresprognose für vergleichbare Restaurantumsätze an

Operative Marge sinkt weiter durch höhere Rohstoff- und Personalkosten

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Chipotle Mexican Grill, die Aktie der US-amerikanischen Schnellrestaurantkette, springt am Donnerstag vorbörslich an der NYSE um 5,23 Prozent auf 36 US-Dollar an, nachdem der Burrito-Konzern Zahlen zum zweiten Quartal 2026 vorgelegt und gleichzeitig die Jahresprognose angehoben hat. Der Umsatz stieg um 9,3 Prozent auf 3,35 Milliarden US-Dollar und lag damit über der von LSEG erhobenen Analystenschätzung von 3,33 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie blieb mit 0,33 US-Dollar gegenüber dem Vorjahr unverändert, übertraf aber die Konsensschätzung von 0,32 US-Dollar.

Prognose für vergleichbare Umsätze angehoben

Kern der Kursreaktion ist der Ausblick: Chipotle hob die Prognose für das Umsatzwachstum bei vergleichbaren Restaurants für das Gesamtjahr 2026 auf einen niedrigen einstelligen Prozentbereich an, nachdem der Konzern im Februar noch von einem stagnierenden Vergleichsumsatz ausgegangen war.

Im abgelaufenen Quartal legten die vergleichbaren Restaurantumsätze bereits um 2,2 Prozent zu, getragen von einem Prozent mehr Transaktionen und 1,2 Prozent höherem Bon. Es war das zweite Quartal in Folge mit einer Verbesserung beim Transaktionswachstum.

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Expansionsplan konkretisiert

Für das Neueröffnungsprogramm erwartet Chipotle nun 350 bis 370 neue Restaurants im Gesamtjahr, davon 10 bis 15 international durch Partner betrieben. Rund 80 Prozent der konzerneigenen Neueröffnungen sollen eine Chipotlane-Spur erhalten.

Die erwartete effektive Steuerquote liegt bei 24 bis 26 Prozent. Im zweiten Quartal selbst eröffnete der Konzern 100 eigene Restaurants, davon 80 mit Chipotlane, sowie ein international durch einen Partner betriebenes Restaurant.

Cyclospora-Ausbruch bereits eingepreist

Beim Ausblick verwies das Management auch auf einen Cyclospora-Ausbruch bei einem Wettbewerber, der die Branche belastet. Chipotle bezifferte den daraus resultierenden Dämpfer auf den eigenen Umsatz in der zweiten Julihälfte auf rund 2 Prozentpunkte und erklärte, dieser Effekt sei bereits in der neuen Prognose berücksichtigt.

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Das Unternehmen betonte zugleich, sein eigener Salat werde in Kalifornien bezogen und sei von dem Ausbruch nicht betroffen.

Margen bleiben unter Druck

Die operative Marge blieb dagegen unter Druck: Sie sank von 18,2 auf 15,7 Prozent, die Marge auf Restaurantebene von 27,4 auf 25,2 Prozent. Grund waren höhere Kosten für Lebensmittel, Getränke und Verpackungen, die durch Inflation bei Rindfleisch und Fracht auf 29,7 Prozent des Umsatzes stiegen, sowie höhere Personalkosten von 25,0 Prozent.

Der digitale Umsatzanteil legte dagegen von 35,5 auf 38,3 Prozent zu. Im Quartal kaufte Chipotle zudem Aktien im Wert von 630,7 Millionen US-Dollar zurück, weitere 1,7 Milliarden US-Dollar Rückkaufvolumen stehen zur Verfügung.

Analysten sehen weiteres Potenzial bei Chipotle-Aktie

Für Analysten galt die Chipotle-Aktie bereits vor der aktuellen Berichtsvorlage als unterbewertet: Das durchschnittliche Kursziel liegt laut TipRanks bei 43,31 US-Dollar und bietet damit zum Schlusskurs vom Mittwoch noch ein Aufwärtspotenzial von rund 27 Prozent.

Im Blick behalten dürften Anleger, ob sich die angehobene Prognose angesichts des angekündigten Cyclospora-Gegenwinds und der weiter steigenden Rohstoffkosten im weiteren Jahresverlauf halten lässt.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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