Buschmann: Kabinett will Bürokratiekosten deutlich senken

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat den Abbau von Bürokratie als "Daueraufgabe" bezeichnet und auch eine Initiative auf europäischer Ebene dazu angekündigt. "Wir wollen den Bürokratie-Burnout in Deutschland beseitigen", sagte Buschmann im ARD-Morgenmagazin aus Meseberg, wo das Kabinett bei seiner Klausurtagung ein von Buschmann erarbeitetes Bürokratieentlastungsesetz auf den Weg bringen will. Mit dem 4. Bürokratieentlastungsgesetz werde der Bürokratiekostenindex "auf ein Allzeittief" sinken, erwartet würden "messbare substanzielle Ergebnisse". Nach früheren Angaben Buschmanns sollen etwa Hotels nicht länger für jeden einzelnen Gast einen Meldeschein ausfüllen müssen.

Dabei will die Bundesregierung laut Buschmann nicht bei der nationalen Bürokratie aufhören. "Wir werden eine Initiative gegen europäische Bürokratie starten", kündigte der Bundesjustizminister an. 57 Prozent der bürokratischen Vorgaben stammten aus Brüssel. "Da sind wir im Gespräch", sagte er. Auch mit den übrigen Kabinettsmitgliedern sollten die Gespräche zu Bürokratieabbaumaßnahmen über das neue Gesetz hinaus fortgesetzt werden. So habe Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bereits Änderungen beim Vergaberecht in Planung. "Bürokratieabbau ist eine Daueraufgabe", konstatierte Buschmann.

In einem am Vortag in Meseberg veröffentlichten 10-Punkte-Plan hatte die Regierung bereits beklagt, in Deutschland sei über die Jahrzehnte "ein regelrechtes Bürokratie-Dickicht" entstanden. "Mittlerweile ist dies ein echtes Investitionshemmnis, gerade für den Mittelstand." Die Verwaltung in Deutschland solle den Unternehmen aber "als Partner zur Seite" stehen. Verfahren sollen deshalb beschleunigt, Bürokratie abgebaut und möglichst keine neue aufgebaut werden. Gemeinsam mit den europäischen Partnern, insbesondere Frankreich, solle zudem eine Initiative für Bürokratieentlastung, bessere Rechtsetzung und moderne Verwaltung in Europa ergriffen werden.

