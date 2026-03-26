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Business Data Cloud

SAP-Aktie schwächer: Akquisition von Reltio

27.03.26 13:26 Uhr
SAP-Aktie schwächer: Übernahme der Datenmanagement-Softwarefirma Reltio | finanzen.net

SAP verstärkt seine Business Data Cloud mit einer Übernahme.

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Wie der Walldorfer Softwarekonzern mitteilte, übernimmt er die Reltio Inc. Deren Technologie soll SAP-Kunden dabei helfen, alle Unternehmensdaten KI-bereit zu machen, unabhängig davon, ob sie in Anwendungen von SAP oder von anderen Anbietern geführt werden. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

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Reltio soll die SAP Business Data Cloud (SAP BDC) ergänzen. Mit ihr verfolgt der Konzern die Strategie, KI in seine Kernprodukte zu integrieren.

"Die Übernahme wird unsere Position als führender Business-AI-Anbieter weiter verbessern, indem sie uns ermöglicht, SAP- und Nicht-SAP-Daten miteinander zu kombinieren, um so den Datenkontext zu liefern, den hochqualitative Business-AI benötigt", sagte SAP-Vorstandsmitglied Muhammad Alam. "Künstliche Intelligenz kann ihr volles Potenzial nicht erreichen, wenn Daten über Geschäftsbereiche, Plattformen und Domänen hinweg verteilt sind, ohne Verbindung zueinander oder ohne den notwendigen Kontext."

Via XETRA verliert die SAP-Aktie zeitweise 0,80 Prozent auf 143,48 Euro.

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Bildquellen: Cineberg / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com

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