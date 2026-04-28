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Bußgeld droht

Meta-Aktie unbeeindruckt: Jugendschutz im Visier - Brüsseler Behörden drohen Mark Zuckerberg mit Sanktionen

29.04.26 09:05 Uhr
Strafen-Schock droht! EU legt sich mit Internet-Gigant Meta an - Aktie unbeeindruckt | finanzen.net

Facebook und Instagram schützen Kinder nach vorläufigen Ermittlungsergebnissen der EU-Kommission nicht ausreichend vor den Gefahren ihrer Angebote.

Werte in diesem Artikel
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Meta Platforms (ex Facebook)
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Die Brüsseler Internetwächter verlangen von den Plattformen, das selbst in den Nutzungsbedingungen festgelegte Mindestalter von 13 Jahren durchzusetzen, ansonsten droht dem Mutterkonzern Meta Platforms unter Leitung von Mark Zuckerberg laut Mitteilung eine empfindliche Strafe.

Die Meta-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ mit einem Plus von 0,06 Prozent bei 671,77 US-Dollar.

BRÜSSEL (dpa-AFX)

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Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com, Valeriya Zankovych / Shutterstock.com

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

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02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
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29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
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12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
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31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

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