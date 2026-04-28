Bußgeld droht

Meta-Aktie unbeeindruckt: Jugendschutz im Visier - Brüsseler Behörden drohen Mark Zuckerberg mit Sanktionen

29.04.26 09:05 Uhr

Facebook und Instagram schützen Kinder nach vorläufigen Ermittlungsergebnissen der EU-Kommission nicht ausreichend vor den Gefahren ihrer Angebote.

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Die Brüsseler Internetwächter verlangen von den Plattformen, das selbst in den Nutzungsbedingungen festgelegte Mindestalter von 13 Jahren durchzusetzen, ansonsten droht dem Mutterkonzern Meta Platforms unter Leitung von Mark Zuckerberg laut Mitteilung eine empfindliche Strafe. Wer­bung Wer­bung Die Meta-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ mit einem Plus von 0,06 Prozent bei 671,77 US-Dollar. BRÜSSEL (dpa-AFX)

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