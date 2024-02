Busverkehr in Rheinland-Pfalz ausgebremst - Warnstreiks in zwei Tarifkonflikten

MAINZ (dpa-AFX) - Der Busverkehr in Rheinland-Pfalz dürfte ab diesem Donnerstag für zwei Tage auf breiter Front ausgebremst werden. Mit der Frühschicht beginnen zweitägige Warnstreiks in zwei unterschiedlichen Tarifkonflikten. Die Folge: In weiten Teilen des Landes dürften Busse ausfallen.

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sollte um 3.00 Uhr ein Warnstreik bei den kommunalen Verkehrsbetrieben in Mainz, Pirmasens und Trier sowie im regionalen Busverkehr in der Rhein-Nahe-Region beginnen.

Im seit Längerem schwelenden Tarifkonflikt des privaten Busgewerbes wird ebenfalls ab der Frühschicht am Donnerstag ein Warnstreik bei zahlreichen Gesellschaften starten, darunter laut Verdi sämtliche Betriebe und Standorte der DB Regio Bus Mitte GmbH, der DB Regio Bus Rhein-Mosel GmbH.

Enden sollen die Ausstände zum Ende der letzten Schicht am Freitag. An dem Tag wird zudem die Klimagruppe "Fridays For Future" (FFF) die Gewerkschaft mit Demos in mehreren Städten unterstützen./chs/DP/zb