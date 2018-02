Buwog-Vorstand und -Aufsichtsrat empfehlen Vonovia-Angebot

Von Ulrike Dauer

WIEN (Dow Jones)--Vorstand und Aufsichtsrat des österreichischen Wohnimmobilienunternehmens Buwog haben den Buwog-Aktionären empfohlen, das Übernahmeangebot des deutschen Immobilienunternehmens Vonovia SE anzunehmen, das auch Arbeitsplätze kosten wird.

"Nach eingehender Prüfung sind Vorstand und Aufsichtsrat jeweils zu der Einschätzung gelangt, dass der Angebotspreis von 29,05 Euro je Buwog-Aktie und die gebotene Gegenleistung an die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen aus finanzieller Sicht angemessen ist", teilten Buwog-Vorstand und Aufsichtsrat in am Dienstag in einer begründeten Stellungnahme mit. Diejenigen Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder, die Buwog-Aktien halten, würden das Angebot annehmen.

Der Buwog-Betriebsrat wird einer Unternehmenssprecherin zufolge in den nächsten Tagen eine eigene Stellungnahme veröffentlichen.

Vonovia gab am 5. Februar den Startschuss für die milliardenschwere Buwog-Übernahme. Das Bochumer Immobilienunternehmen bietet 29,05 Euro in bar je Buwog-Aktie und bewertet den österreichischen Wettbewerber damit mit rund 5,2 Milliarden Euro. Buwog-Aktionäre können ihre Aktien bis zum 12. März um 17 Uhr andienen. Vonovia benötigt bis zum Stichtag mindestens 50 Prozent plus 1 Aktie der Buwog AG, damit das Angebot vollzogen werden kann.

Laut Angebotsunterlagen wird es durch die Zusammenlegung der Immobilienportfolio-Verwaltung beider Unternehmen in Deutschland und Österreich zum Abbau von Arbeitsplätzen kommen, dessen Größenordnung aktuell noch nicht beziffert werden könne. Beide Unternehmen haben bereits "Maßnahmen zur Abmilderung sozialer Nachteile" der betroffenen Arbeitnehmer vereinbart, wie zum Beispiel einen Fonds für soziale Härtefälle oder eine Ausbildungsgarantie für Lehrlinge.

Vonovia erwartet jährliche Kostenvorteile von etwa 30 Millionen Euro, einen substanziellen Anteil davon bereits bis Ende 2019.

Buwog beschäftigte am Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres Ende April 781 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 738 Vollzeitstellen. Das Unternehmen hat Standorte in Österreich in Wien, Villach, Salzburg, Innsbruck und Graz. In Deutschland ist Buwog in Kiel, Lübeck, Braunschweig, Hamburg und Berlin vertreten.

Die österreichischen und deutschen Kartellbehörden haben die geplante Übernahme bereits abgesegnet.

