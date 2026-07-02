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Aktie im Blick

Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Deutsche Börse-Aktie

Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Bank AG-Analyst Benjamin Goy hat eine ausführliche Untersuchung des Deutsche Börse-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
254.30 EUR 5.50 EUR 2.21 %
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Er rechne mit soliden Resultaten des Börsenbetreibers, schrieb Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Nettoergebnis im Treasury-Bereich dürfte endlich wieder ein Wachstum im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet haben, während sich das Umsatzwachstum in anderen Geschäftsfeldern voraussichtlich leicht verlangsamt habe. Dies sei vor allem auf ein weniger aktives Quartal im Bereich Trading & Clearing zurückzuführen ist.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Deutsche Börse-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 15:27 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 254,70 EUR zu. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 17,79 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 74.954 Deutsche Börse-Aktien. Auf Jahressicht 2026 stieg der Anteilsschein um 15,8 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

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15:41 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
14:21 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
15.06.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.05.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets