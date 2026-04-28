Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet EON SE-Aktie
Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der EON SE-Aktie durch Deutsche Bank AG liegen vor.
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 20,5 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Brand rechnet mit einem soliden ersten Quartal, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht Mitte Mai schrieb. Der Überschuss dürfte 2 Prozent gestiegen sein.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die EON SE-Aktie am Tag der Analyse
Um 11:03 Uhr ging es für die EON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 18,59 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 10,27 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Bisher wurden heute 459.154 EON SE-Aktien gehandelt. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 18,8 Prozent aufwärts. Die Ergebnisse für Q1 2026 dürfte EON SE am 13.05.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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