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Experten-Einschätzung

Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Deutsche Bank AG hat eine eingehende Prüfung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.11 EUR -0.08 EUR -0.19 %
Charts | News | Analysen

Deutsche Bank Research hat Mercedes-Benz auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Vor den Quartalszahlen am 28. Oktober sehe er im Chinageschäft sowie in der Zusammensetzung des Modellportfolios weiterhin die größten Belastungsfaktoren, schrieb Tim Rokossa in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zudem sollten die gestiegenen Rohmaterialkosten die Profitabilität belasten. Er rechnet daher mit einer operativen Marge (Ebit) im Autogeschäft unter den angestrebten 3 bis 5 Prozent.

Aktieninformation im Fokus: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Um 12:57 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 39,19 EUR nach oben. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 78,64 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 642.743 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Minus von 30,2 Prozent zu Buche. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 28.10.2026 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 08:12 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13:11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
08:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG

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