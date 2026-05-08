Experten-Einschätzung

Goldman Sachs Group Inc. hat eine eingehende Prüfung der BASF-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 63 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen am Freitag an die Resultate des ersten Quartals an.

Aktieninformation im Fokus: Die BASF-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Um 12:12 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 53,22 EUR nach oben. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 22,13 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 713.288 BASF-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 24,9 Prozent zu Buche. Mit der Quartalsbilanzvorlage von BASF wird am 29.07.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:54 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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