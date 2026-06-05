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Papier unter der Lupe

Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet BASF-Aktie

08.06.26 12:52 Uhr
Was ist die BASF-Aktie wirklich wert? Goldman Sachs Group Inc. gibt die Antwort | finanzen.net

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der BASF-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
49,17 EUR -1,90 EUR -3,72%
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 65 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Nachdem sie bislang auf die Sonderkonjunktur im Zuge des Nahost-Kriegs gesetzt hatte, machen sie zwei Aspekte wieder vorsichtiger: Der aktuelle Nachfragerückgang sei deutlicher und schneller gekommen als gedacht, und stärkerer Exportdruck aus China sowie höhere Grundstoffe-Flexibilität hätten einen Großteil der vermeintlichen Marktchancen der Europäer wieder "aufgefressen". Ihre Schätzungen seien nun geprägt von Preisen zulasten der Absatzvolumina und geringeren Chancen auf Verbesserung der Profitabilität. Bei BASF und Umicore weicht sie allerdings besonders stark nach oben ab vom operativen Ergebniskonsens für 2027.

Aktienbewertung im Detail: Die BASF-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 12:36 Uhr ging es für die BASF-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 50,12 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 25,70 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 471.594 BASF-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 17,6 Prozent zu Buche. Die BASF-Bilanz für Q2 2026 wird am 29.07.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF

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