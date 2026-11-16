Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet EON SE-Aktie

Experten-Einschätzung

Goldman Sachs Group Inc. hat eine eingehende Prüfung der EON SE-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eon von 24 auf 22,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi passte seine Schätzungen am Freitag an die Neunmonatszahlen des Energiekonzerns an. Er rollte zudem seine Bewertungsbasis nach vorne.

Aktieninformation im Fokus: Die EON SE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Goldman Sachs Group Inc.-Empfehlung

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:20 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 19,20 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 17,19 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 576.087 EON SE-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 22,7 Prozent zu Buche. Mit der Quartalsbilanzvorlage von EON SE wird am 24.02.2027 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:22 / CET

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