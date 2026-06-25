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Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Zalando-Aktie

26.06.26 10:52 Uhr
Wichtige News für Zalando-Aktionäre: Goldman Sachs Group Inc. hat sich positioniert | finanzen.net

Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Richard Edwards hat eine ausführliche Untersuchung des Zalando-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Richard Edwards wies am Freitag in seiner Reaktion auf die Bilanzprüfung der Bafin darauf hin, dass der Online-Modehändler sie als rein formell bezeichnet habe und keine Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung erwarte.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Zalando-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Zalando-Aktie musste um 10:36 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,8 Prozent auf 25,32 EUR abwärts. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 73,78 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.599.915 Zalando-Aktien. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 0,1 Prozent zurück. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 04.08.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 08:24 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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