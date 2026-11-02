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Analyse im Blick

Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet EON SE-Aktie

Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet EON SE-Aktie

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der EON SE-Aktie durch Jefferies & Company Inc..

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
18.79 EUR -0.12 EUR -0.63 %
Charts | News | Analysen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 22,70 Euro belassen. Im Mittelpunkt seiner Hochstufung der Aktien im August habe das Potenzial für höhere Investitionsausgaben gestanden ? sofern die Regulierung angemessene Renditen gewährleiste, schrieb Ahmed Farman in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Zwar werde es noch einige Monate dauern, bis Klarheit über die regulatorischen Renditen im Rahmen der fünften Regulierungsperiode herrsche. Doch böten die Netzentwicklungspläne der Betreiber der überregionalen Transport- und Übertragungsnetze bereits jetzt einen ersten Einblick in die sich für den Energiekonzern bietenden Chancen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die EON SE-Aktie wies um 16:20 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 18,78 EUR abwärts. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 20,87 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.555.854 EON SE-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 20,0 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 09:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 09:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

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Datum Rating Analyst
16:36 EON SE Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 EON SE Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 EON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 EON SE Outperform Bernstein Research
28.09.26 EON SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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