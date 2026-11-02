Buy-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Fresenius SE-Aktie

Einstufung im Blick

02.11.26 11:22 Uhr

Das Fresenius SE-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Jefferies & Company Inc.-Analyst James Vane-Tempest unterzogen.

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Zusammenarbeit mit WuXi Biologics könnte das Portfolio von Nachahmerpräparaten biologischer Arzneimittel von 29 auf 66 Moleküle erhöhen, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese adressierten ein gesamtes Marktpotenzial von 370 Milliarden Euro.

Aktienauswertung: Die Fresenius SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:06 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 49,17 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 11,87 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 277.328 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 0,4 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 02:07 / A.M.

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 02:07 / A.M.



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.