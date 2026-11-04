Buy-Analyse: UBS AG bewertet Bayer-Aktie

Einstufung im Blick

04.11.26 13:43 Uhr

Bayer-Papier wurde von UBS AG-Analyst Matthew Weston genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer von 62 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Zahlwerk zum dritten Quartal sei ergebnisseitig vor allem dank der Dynamik in der fortgesetzten Pharmasparte stark gewesen, schrieb Matthew Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für sein neues Kursziel verwies er auf die geplante Abspaltung von Corteva in Vylor und die neue Corteva.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:27 Uhr 3,0 Prozent auf 53,38 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 23,64 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 1.100.207 Bayer-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Anteilsschein um 44,6 Prozent nach oben. Bayer dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.