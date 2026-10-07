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Deutsche Telekom-Analyse im Blick

Buy-Analyse: UBS AG bewertet Deutsche Telekom-Aktie

Buy-Analyse: UBS AG bewertet Deutsche Telekom-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Deutsche Telekom-Aktie durch UBS AG.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
26.97 EUR 0.49 EUR 1.85 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach dem jüngsten Kapitalmarkttag des Telekomanbieters auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Der Bonner Konzern sei der erste in der Branche, der einen eigenen Kapitalmarkttag zum Thema KI veranstaltet habe, schrieb Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei habe die Telekom ihre Innovationskraft und das eigene Investitionsvolumen hervorgehoben. Dies dürfte sich positiv mit Blick auf die Kunden auswirken und zu weiterem Wachstum der Finanzergebnisse führen. Der Analyst sieht Spielraum für einen schrittweisen Ausbau des Engagements der Telekom im Bereich KI-Rechenzentren.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 11:57 Uhr 0,7 Prozent. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 31,95 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 852.098 Aktien. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 0,7 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Deutsche Telekom am 05.11.2026 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 08:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Telekom

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Datum Rating Analyst
12:11 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
05.10.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research

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