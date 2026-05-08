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Aktie unter die Lupe

Buy-Analyse: UBS AG bewertet GEA-Aktie

11.05.26 12:34 Uhr
GEA-Aktie: Das Rating von UBS AG sorgt für Gesprächsstoff | finanzen.net

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des GEA-Papiers durch UBS AG-Analyst Sven Weier.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
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Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse des Anlagenbauers seien solide, schrieb Sven Weier am Montagmorgen. Die jüngst unterdurchschnittliche Entwicklung der Aktien sei auch angesichts des robusten Ausblicks nicht gerechtfertigt.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die GEA-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der GEA-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:15 Uhr verlor das Papier 5,7 Prozent auf 55,85 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 32,50 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 199.524 GEA-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Jahresanfang 2026 um 1,2 Prozent nach. Mit der Quartalsbilanzvorlage von GEA wird am 11.05.2026 gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 05:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

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