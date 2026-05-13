DAX24.429 +1,2%Est505.909 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,15 -1,9%Nas26.402 +1,2%Bitcoin67.960 +0,4%Euro1,1710 ±-0,0%Öl106,2 +0,4%Gold4.696 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Plug Power A1JA81 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 RENK RENK73 Intel 855681 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt kräftig zu -- Cisco mit Gewinnsprung und Rekordumsatz -- BMW-Hauptversammlung besiegelt Aus für Vorzugspapiere -- Marvell, GameStop, eBay, SoftBank, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagmittag
Nahost-Krise im Fokus - Muss man sich an Ölpreise von 100 Dollar gewöhnen? Nahost-Krise im Fokus - Muss man sich an Ölpreise von 100 Dollar gewöhnen?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Einstufung im Blick

Buy-Analyse: UBS AG bewertet SAP SE-Aktie

14.05.26 11:49 Uhr
Buy-Urteil mit Folgen? UBS AG beurteilt die SAP SE-Aktie neu | finanzen.net

Das SAP SE-Papier wurde einer genauen Prüfung durch UBS AG-Analyst Michael Briest unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
138,12 EUR 0,12 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit Blick auf die Sapphire-Entwicklerkonferenz des Software-Konzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Dies geht aus einer Studie von Michael Briest vom Donnerstag hervor.

Aktienauswertung: Die SAP SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:33 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 137,84 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 48,72 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 299.281 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 32,7 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte SAP SE am 23.07.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu SAP SE

DatumRatingAnalyst
11:46SAP SE BuyUBS AG
09:16SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:01SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.05.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
05.05.2026SAP SE BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:46SAP SE BuyUBS AG
09:16SAP SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.05.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
05.05.2026SAP SE BuyUBS AG
29.04.2026SAP SE OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:01SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.04.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026SAP SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.04.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
29.01.2026SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.10.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
06.08.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK
23.04.2025SAP SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SAP SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen