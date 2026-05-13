Einstufung im Blick

Das SAP SE-Papier wurde einer genauen Prüfung durch UBS AG-Analyst Michael Briest unterzogen.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit Blick auf die Sapphire-Entwicklerkonferenz des Software-Konzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Dies geht aus einer Studie von Michael Briest vom Donnerstag hervor.

Aktienauswertung: Die SAP SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 11:33 Uhr sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 137,84 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 48,72 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Von der SAP SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 299.281 Stück gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 fiel die Aktie um 32,7 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte SAP SE am 23.07.2026 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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