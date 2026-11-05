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Papier unter der Lupe

Buy-Analyse: UBS AG bewertet Siemens Energy-Aktie

Buy-Analyse: UBS AG bewertet Siemens Energy-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Siemens Energy-Aktie durch UBS AG.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
118.00 EUR -3.98 EUR -3.26 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Analyst Christopher Leonard zog in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie erste Rückschlüsse aus dem Wahlsieg der Demokraten für europäische Energietechnik-Werte. Das Fazit sei grundsätzlich eher negativ, dies aber mit gewissen Einschränkungen. Außerdem sei durch den jüngsten Ausverkauf schon viel eingepreist. Siemens Energy gehört zu den Werten, bei denen er die relativ großen Kursverluste nicht für angebracht hält. Auf dem aktuellen Kursniveau zählt er die Aktie mit Schneider Electric, Prysmian und Andritz zu seinen Favoriten.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens Energy-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:06 Uhr bei 119,46 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 75,79 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 1.923.453 Siemens Energy-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2026 ein Minus von 0,4 Prozent zu Buche. Die Siemens Energy-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.11.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 16:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
15:21 Siemens Energy Buy UBS AG
19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets

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