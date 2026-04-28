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Buy für adidas-Aktie nach Jefferies & Company Inc.-Analyse

29.04.26 11:07 Uhr
Was ist die adidas-Aktie wirklich wert? Jefferies & Company Inc. gibt die Antwort | finanzen.net

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Jefferies & Company Inc.-Analyst James Grzinic das adidas-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
146,95 EUR 8,85 EUR 6,41%
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Das Analysehaus Jefferies hat Adidas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Der Zwischenbericht mit einem besser als erwartet ausgefallenen operativen Ergebnis (Ebit) könnte helfen, die Investorendebatte über den Sportwarenhersteller in eine konstruktivere Richtung zu verschieben, schrieb James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Skeptiker führten die gute Geschäftsentwicklung wohl teilweise auf die in diesem Jahr anstehende Fußball-Weltmeisterschaft zurück. Ein weiterer Aufbau der Lagerbestände könnte ebenfalls auf den Prüfstand kommen, obwohl die derzeitigen Lieferketten-Unsicherheiten eine frühzeitige Beschaffung von Produkten rechtfertigten. Grzinic begrüßte die Robustheit des Unternehmens, welche die anhaltende Wachstumsdynamik belege.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 10:51 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 6,1 Prozent auf 146,25 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 29,91 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 420.132 Stück. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 13,5 Prozent abwärts. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q1 2026 wird für den 29.04.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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