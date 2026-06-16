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Papier unter der Lupe

Buy für BMW-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

17.06.26 09:24 Uhr
BMWs Schicksal? Deutsche Bank AG vergibt ein entscheidendes Aktien-Rating | finanzen.net

BMW-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Tim Rokossa genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
63,32 EUR -0,88 EUR -1,37%
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Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BMW nach der Telefonkonferenz zur Prognosesenkung von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Kürzung der Ziele sei zuletzt bereits erwartet worden, nachdem sich die Aktie nur noch unterdurchschnittlich entwickelt und der Autobauer ein lang geplantes Analystentreffen mit dem Vorstandsvorsitzenden gestrichen habe, schrieb Tim Rokossa am Mittwoch. Das Ausmaß der Prognosekürzung falle aber erheblich größer aus als erwartet - und unglücklicherweise habe die Telefonkonferenz mehr Fragen hinterlassen als Antworten gegeben. Es sehe auch danach aus, als ob die bevorstehenden Investorenveranstaltungen in den USA Ende Juni sowie die im späten Juli erwarteten Zahlen für das zweite Quartal keine weiteren Details bereithalten würden.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BMW-Aktie zur Zeit der Analyse

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 7,8 Prozent auf 62,60 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 43,77 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 682.639 BMW-Aktien gehandelt. Das Papier sank seit Beginn des Jahres 2026 um 28,9 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.06.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

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