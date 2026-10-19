Buy für Deutsche Telekom-Aktie nach Deutsche Bank AG-Analyse

Aktuelle Analyse

19.10.26 10:28 Uhr

Deutsche Bank AG hat die Deutsche Telekom-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das Aufkommen der agentenbasierten KI als Risiko für die Preisbildung und die Ambitionen des Satelliten-Internetanbieters Starlink im Bereich des terrestrischen US-Mobilfunks hätten der T-Aktie im bisherigen vierten Quartal eine im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Entwicklung eingebrockt, schrieb Robert Grindle in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sei aber der Ansicht, dass der Markt damit überreagiert habe.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Deutsche Telekom-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Aktie verlor um 10:12 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 25,76 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 55,28 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 581.541 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 3,8 Prozent nach unten. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET



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