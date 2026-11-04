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Analyse im Blick

Buy für Deutsche Telekom-Aktie nach UBS AG-Analyse

Buy für Deutsche Telekom-Aktie nach UBS AG-Analyse

UBS AG-Analyst Polo Tang hat sich intensiv mit dem Deutsche Telekom-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
26.47 EUR 0.74 EUR 2.88 %
Charts | News | Analysen

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" belassen. Die Wettbewerbsdynamik auf dem deutschen Telekommarkt verbessere sich langsam, schrieb Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Preisgestaltung liege der Fokus der Telekombetreiber zunehmend auf Wert statt auf Datenvolumen. Die T-Aktie hält der Analyst für günstig bewertet und ist zuversichtlich, was das Unternehmenswachstum in Deutschland betrifft.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 15:36 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 26,52 EUR zu. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.295.873 Deutsche Telekom-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 1,0 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
15:51 Deutsche Telekom Buy UBS AG
29.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
19.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG

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