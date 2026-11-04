Buy für Deutsche Telekom-Aktie nach UBS AG-Analyse

Analyse im Blick

04.11.26 15:52 Uhr

UBS AG-Analyst Polo Tang hat sich intensiv mit dem Deutsche Telekom-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" belassen. Die Wettbewerbsdynamik auf dem deutschen Telekommarkt verbessere sich langsam, schrieb Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit Blick auf die Preisgestaltung liege der Fokus der Telekombetreiber zunehmend auf Wert statt auf Datenvolumen. Die T-Aktie hält der Analyst für günstig bewertet und ist zuversichtlich, was das Unternehmenswachstum in Deutschland betrifft.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Deutsche Telekom-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 15:36 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 26,52 EUR zu. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.295.873 Deutsche Telekom-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 1,0 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 11:56 / GMT



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